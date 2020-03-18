Ростовские дети попали в число самых полных в России

Как пишет «Ридус», это третий результат по России, больше полных детей проживает только в Санкт-Петербурге и Москве, 13 050 и 12 526 человек соответственно.
Кроме того, Ростовская область попала и в число регионов с самым большим количеством полных подростков возрастом от 15 до 17 лет. В этой возрастной группе с огромным отрывом лидером стала Омская область с 12 863 человек, следом идут Санкт-Петербург (7165 случаев), Ростовская область (5427), Москва (5301) и Краснодарский край (5290).
Что касается взрослого населения России, то избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. В Ростовской области ожирением страдают 45717 человек старше 18 лет.