Ростовские дети попали в число самых полных в России

Кроме того, Ростовская область попала и в число регионов с самым большим количеством полных подростков возрастом от 15 до 17 лет. В этой возрастной группе с огромным отрывом лидером стала Омская область с 12 863 человек, следом идут Санкт-Петербург (7165 случаев), Ростовская область (5427), Москва (5301) и Краснодарский край (5290).