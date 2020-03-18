Скоростной интернет появился вдоль дороги в обход Украины в Ростовской области

Кроме того, на участке обеспечили качественную голосовую связь, для чего построили 14 дополнительные базовые станции стандарта LTE.
«Запуск скоростного мобильного интернета вдоль железной дороги из Журавки до Миллерова на территории Ростовской области является одним из этапов проекта по улучшению качества мобильной связи на протяжении всей железнодорожной трассы, ведущей на черноморское побережье страны», — сказано в сообщении.
До 2021 года в области построят 60 новых вышек, за счет чего пассажиры поездов смогут пользоваться на всем пути привычными мобильными сервисами и голосовой связью.
Отмечается, что проведенные работы также позволили повысить надежность сети и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету в хуторах Марьяны, Гусев, слободе Кудиновка и других населенных пунктах с населением менее тысячи человек в каждом.
Ранее стало известно, что все школы Ростовской области до 2022 года обеспечат высокоскоростным интернетом.