В России снизится доля закупок иностранного программного обеспечения

Уменьшение объемов приобретаемого импортного софта предусмотрено целями нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает «ФедералПресс». Как пояснила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова, сегодня в стране наблюдается различный уровень цифровизации регионов. Министерство ставит перед собой задачу найти баланс. Одной из проблем может стать не до конца проработанная нормативно-правовая база в области кибербезопасности. Минкомсвязи для ее решения создаст экспертный совет.