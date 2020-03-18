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В России снизится доля закупок иностранного программного обеспечения

18 марта 2020, 12:52
Фото: pixabay.com
К 2024 году в России снизится доля государственных закупок иностранного программного обеспечения. Она составит не более 10%.

Уменьшение объемов приобретаемого импортного софта предусмотрено целями нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает «ФедералПресс». Как пояснила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова, сегодня в стране наблюдается различный уровень цифровизации регионов. Министерство ставит перед собой задачу найти баланс. Одной из проблем может стать не до конца проработанная нормативно-правовая база в области кибербезопасности. Минкомсвязи для ее решения создаст экспертный совет.

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