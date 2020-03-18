Власти Ростова потребовали за 1,5 месяца привести в порядок Московскую

Эта информация прозвучала на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Его провел глава мэрии Алексей Логвиненко. На встрече рассмотрели ситуацию на Московской, которую недавно отремонтировали. Однако принадлежащие компании «Ростовские тепловые сети» смотровые колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Ростовский градоначальник дал 1,5 месяца на исправление ситуации. Он заявил, что местные жители не должны испытывать неудобства на дорогах.
Стало также известно, что за четыре года количество аварий в Ростове снизилось в два раза. Если в 2015 году произошло 1725 происшествий, то в 2019 — 851.
Дорожные службы проанализировали причины происшествий и провели соответствующую работу. В том числе были установлены 860 дорожных знаков и три светофора, появились 70 новых пешеходных переходов.
«Если дополнительный светофор, ограждение или отсутствие ям на дорогах спасут хоть одного человека, мы должны это сделать», — произнес Алексей Логвиненко.