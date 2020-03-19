Академию ФК «Ростов» отправили на каникулы из-за коронавируса

Розыгрыши Российской Премьер-Лиги по футболу были приостановлены до 10 апреля. В клубе уточнили, что эти меры ввели в связи с рекомендациями Минспорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров. Из-за ограничений «Ростов» пропустит две игры — с командами «Сочи» и «Арсенал».