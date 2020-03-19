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Академию ФК «Ростов» отправили на каникулы из-за коронавируса

19 марта 2020, 09:05
Фото: vk.com/fcrostov
коронавирус фк ростов
Команды академии футбольного клуба «Ростов» отправились на каникулы до 12 апреля, говорится в сообщении на сайте клуба.

Отправить команды на каникулы было решено из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Такое решение принято в интересах наших детей и тренеров, мы не можем рисковать их здоровьем. До 12 апреля тренировок не будет, после этого будем действовать согласно сложившейся ситуации», — пояснил руководитель ДЮК «Ростова» Роман Адамов.

Ранее из-за распространения коронавируса был приостановлен чемпионат России по футболу, в котором участвует клуб «Ростов».

Розыгрыши Российской Премьер-Лиги по футболу были приостановлены до 10 апреля. В клубе уточнили, что эти меры ввели в связи с рекомендациями Минспорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров. Из-за ограничений «Ростов» пропустит две игры — с командами «Сочи» и «Арсенал».

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