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Американские власти резко сократили количество выдаваемых виз

19 марта 2020, 15:36
Фото: pixabay.com
В Бюро по консульским услугам американского Госдепартамента объявили о временной приостановке выдачи виз гражданам большинства стран мира. Эти меры связаны со стремлением властей страны максимально снизить вероятность распространения коронавируса на территории США.

На этот момент, не известно о том, когда это ограничение будет снято. Но ведомство пообещало, что это сделают, как только это будет возможно. Об этом 18 марта сообщило агентство RNS.

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