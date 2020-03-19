Американские власти резко сократили количество выдаваемых виз
19 марта 2020, 15:36
Фото: pixabay.com
В Бюро по консульским услугам американского Госдепартамента объявили о временной приостановке выдачи виз гражданам большинства стран мира. Эти меры связаны со стремлением властей страны максимально снизить вероятность распространения коронавируса на территории США.
На этот момент, не известно о том, когда это ограничение будет снято. Но ведомство пообещало, что это сделают, как только это будет возможно. Об этом 18 марта сообщило агентство RNS.