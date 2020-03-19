Аппаратами ЭКГ оснастят фельдшерско-акушерские пункты в Ростовской области

Медицинские учреждения планируется обеспечить оборудованием с функцией дистанционной передачи данных. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Глава Минздрава региона Татьяна Быковская заявила, что будут созданы системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов.
Что касается аппаратов ЭКГ, то процедуру будет проводить сотрудник ФАПа. После этого он через защищенный канал связи передаст показания в центральную районную больницу.
Кроме того, ФАПы оснастят российскими планшетными компьютерами.