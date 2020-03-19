rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аппаратами ЭКГ оснастят фельдшерско-акушерские пункты в Ростовской области

19 марта 2020, 03:15
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в фельдшерско-акушерских пунктах появятся цифровые аппараты ЭКГ, сообщили в правительстве региона.

Медицинские учреждения планируется обеспечить оборудованием с функцией дистанционной передачи данных. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Глава Минздрава региона Татьяна Быковская заявила, что будут созданы системы дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов.

Что касается аппаратов ЭКГ, то процедуру будет проводить сотрудник ФАПа. После этого он через защищенный канал связи передаст показания в центральную районную больницу.

Кроме того, ФАПы оснастят российскими планшетными компьютерами.

Материалы по теме
Больницу в Ростове обязали оснастить кабинеты оборудованиемРостовчане попросили оснастить валидаторами все автобусы«УАЗ Пикап» оснастят автоматической коробкой передач
#Новости#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28