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Posted 19 марта 2020, 06:36

Published 19 марта 2020, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

Автомобиль переехал лежачего на дороге мужчину под Ростовом

19 марта 2020, 06:36
В Ростовской области водитель автомобиля переехал мужчину, который лежал на проезжей части, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла на дороге Семикаракорск — Титов — Потапов в среду вечером. Водитель Hyundai Accent переехал 32-летнего мужчину, лежавшего на дороге.

«Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В данный момент по факту аварии проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове легковушка сбила 13-летнюю школьницу на светофоре. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

До этого в Аксае легковушка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе.

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