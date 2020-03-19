Автомобиль переехал лежачего на дороге мужчину под Ростовом

Posted 19 марта 2020, 06:36
Published 19 марта 2020, 06:36
Modified 17 сентября 2022, 16:54
Updated 17 сентября 2022, 16:54
Авария произошла на дороге Семикаракорск — Титов — Потапов в среду вечером. Водитель Hyundai Accent переехал 32-летнего мужчину, лежавшего на дороге.
«Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. В данный момент по факту аварии проводятся проверочные мероприятия», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове легковушка сбила 13-летнюю школьницу на светофоре. Она получила травмы и была доставлена в больницу.