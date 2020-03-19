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Ежедневную влажную уборку ввели в Ростове

19 марта 2020, 15:31
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев поручил в ежедневном режиме выполнять влажную обработку улиц, сообщили в правительстве региона.

Губернатор проверил соблюдение санитарных норм в местах с массовым пребыванием людей. В том числе он побывал в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

В «Платове» главе региона показали, что мониторинг состояния пассажиров проводится в полном объеме. Людей, прилетающих из других стран, обследуют с помощью тепловизоров.

На автотранспортном предприятии Василий Голубев наблюдал за санитарной обработкой автобусов. Также в Ростове проводится тщательная обработка всех четырех вокзалов.

«Губернатор поручил организовать доставку еды и лекарств одиноким пожилым людям. Кроме того, речь зашла о ежедневной влажной уборке улиц», — сказано в сообщении.

Добавим, что в регионе не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом.

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