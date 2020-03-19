Фермер в Ростовской области вывел в теневой оборот 100 млн рублей

Подозреваемыми оказались глава крестьянско-фермерского хозяйства и 34-летняя жительница Волгодонска. Для незаконных финансовых операций они использовали реквизиты 28 подставных бизнесменов.
«Фигуранты подделали платежные поручения и предоставили в банки фальшивые документы. В теневой оборот они вывели свыше 100 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Полицейские провели обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Они изъяли документы, банковские карты и технику. По факту случившегося завели уголовное дело, фигуранты находятся под стражей.