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Фермер в Ростовской области вывел в теневой оборот 100 млн рублей

19 марта 2020, 10:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области задержали двух человек, которые вывели в теневой оборот более 100 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемыми оказались глава крестьянско-фермерского хозяйства и 34-летняя жительница Волгодонска. Для незаконных финансовых операций они использовали реквизиты 28 подставных бизнесменов.

«Фигуранты подделали платежные поручения и предоставили в банки фальшивые документы. В теневой оборот они вывели свыше 100 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Полицейские провели обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Они изъяли документы, банковские карты и технику. По факту случившегося завели уголовное дело, фигуранты находятся под стражей.

Ранее двое жителей Ростовской области обманули таксистов на 150 тысяч рублей.

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