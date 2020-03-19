Лариса Зубарева поддержала проект «Особенное детство»

С 2009 года по просьбам родителей коллектив школа № 43 начал целенаправленно принимать ребят с нюансами в развитии. Запрос на инклюзивные методики обучения в то время был очень велик, — продолжает Наталья Масляева, — мы фактически первая школа в городе, которая стала внедрять их в учебный процесс. Можете себе представить, какой у нас был поток ребят? Сюда приезжали дети не только из Октябрьского района, но и со всего города, а кто-то даже из Батайска и Аксая. Потом наши коллеги из других школ стали перенимать опыт. Сегодня почти в каждом районе есть подобное учебное заведение: к нам приходят детки в основном с нашего района»