Лариса Зубарева поддержала проект «Особенное детство»

Здесь работают отличные специалисты — педагоги, способные разработать под каждого ребенка персональную программу обучения. Свой вклад в общее дело вносят и общественники. На днях школу посетила депутат гордумы от Октябрьского округа № 14 Лариса Зубарева. Под эгидой проекта «Особенное детство» партии «Единая Россия» она устроила в школе настоящий праздник: командами рисовали картины, играли в увлекательные развивающие игры и заряжались хорошим настроением.
«Нет, у них нет отклонений — рассказывает об «особенных детях» школьный психолог Наталья Серегеевна Масляева, — эти детки могут отличаться скоростью усвоения материала, необычным складом ума, они могут быть другой национальности с немного другим мировоззрением. Наша задача выявить эти особенность и помочь этим ребятам чувствовать себя полноценными членами школьного коллектива. Инклюзивность в первую очередь проявляется в гибкости учебной программы, индивидуальном подходе.
С 2009 года по просьбам родителей коллектив школа № 43 начал целенаправленно принимать ребят с нюансами в развитии. Запрос на инклюзивные методики обучения в то время был очень велик, — продолжает Наталья Масляева, — мы фактически первая школа в городе, которая стала внедрять их в учебный процесс. Можете себе представить, какой у нас был поток ребят? Сюда приезжали дети не только из Октябрьского района, но и со всего города, а кто-то даже из Батайска и Аксая. Потом наши коллеги из других школ стали перенимать опыт. Сегодня почти в каждом районе есть подобное учебное заведение: к нам приходят детки в основном с нашего района»
Развитие методик инклюзивного образования — это результат коллективной работы директоров, педагогов, психологов, тьютеров — специалистов, сопровождающих особенных детей, а также государства, которое через национальные проекты, например «Образование», подкрепляет его финансово. Заметную роль также играют партийные проекты, например «Особенное детство», предложенный и реализуемый «Единой Россией».
«Я мать и мне очень близко все, что касается детей, — говорит гостья творческой встречи депутат-единоросс Лариса Зубарева, — у меня у самой дочка учится в 4 классе: вопросы ее воспитания, отношения со сверстниками и учителями у меня стоят под номером один в списке приоритетов. Я понимаю, с чем приходится сталкиваться родителям, у которых растут особенные дети: у кого-то хватает терпения и сил самим контролировать процесс их воспитания, но большинству все-таки требуется помощь специалистов, детских психологов. Так вот школа № 43 — это место, где такие специалисты есть. Благодарю за очень важную работу весь коллектив и лично директора Ирину Анатольевну Овчаренко».
Творческая встреча с депутатом «Мы вместе — мы едины» шла около часа. Вначале школьники разделились на несколько групп и нарисовали по картине, из которой составили общее полотно. Затем, участники окунули свои ладоши в краску и оставили разноцветные отпечатки на баннере со слоганом, в знак того, что все дети равны, их ценность не зависит от способностей и достижений, все они имеют право на общение и на то, чтобы быть услышанными. В конце мероприятия участники разукрасили гипсовые фигурки, сыграли в развивающие игры и приняли участие в музыкальном конкурсе.