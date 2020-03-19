Макет разработанной для украшения города скульптуры нашли на свалке в Ростове

Пользователи, как всегда, нашли повод для замечаний. «Супер аллегоричная композиция. Члены комиссии, скорее всего, были в замешательстве от выбора места установки данного шедевра — куда ни поставь, везде будет к месту», — написал один из комментаторов. «Потому что акулы бизнеса завтракают, ну дальше ясно», — поддержал другой ростовчанин.