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Макет разработанной для украшения города скульптуры нашли на свалке в Ростове

19 марта 2020, 09:40
Фото: piqsels.com
На одной из свалок Ростова-на-Дону нашли макет разработанной для украшения города скульптурной композиции, сообщается в городском паблике.

«Выполненныe в анималистическом стилe изваяния призваны обновить городской ландшафт и освежить интepec жителей к миpy фауны. Композиция носит названиe „Завтрак акул“. Почемy комиссия пo отбopy работ для декopa городa нe одобрилa проект, нам неизвестнo», — говорится в сообщении.

На фотографии изображены мелкие рыбы, окруженные с двух сторон огромными акулами.

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Пользователи, как всегда, нашли повод для замечаний. «Супер аллегоричная композиция. Члены комиссии, скорее всего, были в замешательстве от выбора места установки данного шедевра — куда ни поставь, везде будет к месту», — написал один из комментаторов. «Потому что акулы бизнеса завтракают, ну дальше ясно», — поддержал другой ростовчанин.

Ранее на Береговой в Ростове обнаружили свалку цветов.

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