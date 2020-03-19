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Основатель компании «Палмали» задержан по подозрению в связях с террористами

19 марта 2020, 10:57
Фото: Группа компаний «Palmali»
Мубариз Мансимов
Основатель судоходной компании «Палмали», зарегистрированной в Ростовской области, Мубариза Мансимова задержали правоохранительные органы Турции, пишет РБК.

Мансимов подозревается в связях с организацией FETO, которая считается организатором попытки госпереворота в Турции.

ООО «Палмали» была признана банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии была инициирована процедура конкурсного производства, которая продлится шесть месяцев. Основному кредитору — Сбербанку — судоходная компания должна 13 миллиардов рублей

В число кредиторов входят «Палмали Холдинг», зарегистрированное на Мальте, «Палмали Шиппинг» из Вест-Индии, «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик» из Турции. По данным СМИ, владельцем данных компаний является предприниматель из Азербайджана Мубариз Мансимов. Исковые требования предприятий азербайджанского бизнесмена превышают шесть миллиардов рублей.

Ранее судоходная компания «Палмали» потребовала от своей «дочки» ООО «Палмали Каспийские морские проекты» возврата 8,7 миллиона рублей.

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