Пельмени с поролоном купили жители Ростова в «Кооператоре Дона»

«Накануне купили пельмени в „Кооператоре Дона“. Сначала смутило, что они были слишком легкие. Но мы все равно их сварили. Мясного аромата вообще не было, а на тарелке они вообще начали пищать. В общем, они оказались несъедобными — внутри не мясо, а как будто поролон!», — написала ростовчанка.