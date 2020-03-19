Пельмени с поролоном купили жители Ростова в «Кооператоре Дона»

«Накануне купили пельмени в „Кооператоре Дона“. Сначала смутило, что они были слишком легкие. Но мы все равно их сварили. Мясного аромата вообще не было, а на тарелке они вообще начали пищать. В общем, они оказались несъедобными — внутри не мясо, а как будто поролон!», — написала ростовчанка.
Как пишет ростовчанка, на пельменях указан производитель «Век», но сама продукция очень похожа на подделку.
«Кто-то с работы утащил фарш, а чтоб скрыть следы преступления, притащил поролон», — написал один из комментаторов. «Думаю это просто муляж упаковка, для стендов и прочего, просто перепутали. Ну или не просто», — предположил другой пользователь.