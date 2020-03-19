Почта России развивает курьерские сервисы

Кроме того, курьерские сервисы Почты России позволяют отправить посылку фактически от порога до порога. После заполнения всех необходимых данных и оплаты посылки можно вызвать курьера, который заберет отправление и доставит его в отделение почтовой связи. Для этого в разделе «Вызов курьера» на сайте Почты России или «Курьер» в мобильном приложении нужно указать свой адрес, имя, номер телефона и время, удобное для передачи посылки курьеру. После заполнения анкеты вам позвонит оператор, подтвердит заявку, согласует время и сообщит стоимость услуги. В назначенное время курьер придет по вашему адресу и заберет посылку.