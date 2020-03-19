Проснувшихся от спячки змей заметили в Левенцовке в Ростове

Змею заметили в микрорайоне Левенцовский, ростовчане сфотографировали ее и опубликовали снимок в соцсетях. «В полях змеи вышли из зимней спячки. Будьте аккуратны и внимательны. На фото змея, найденная в левенцовском поле», — говорится в комментарии к фотоснимку.
Пользователи не разделили мнения, что змеи могут быть опасны. «У нас нет ядовитых змей. Не наводите панику», — написал один из комментаторов. «Не убивайте их, для людей они безобидны и никогда не нападают, но полезны тем, что уничтожают мышей», — поддержал другой ростовчанин.