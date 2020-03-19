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Проснувшихся от спячки змей заметили в Левенцовке в Ростове

19 марта 2020, 12:22
Фото: vk.com/levencovka_rostov
В Ростове-на-Дону проснулись от зимней спячки змеи, сообщили очевидцы в соцсети.

Змею заметили в микрорайоне Левенцовский, ростовчане сфотографировали ее и опубликовали снимок в соцсетях. «В полях змеи вышли из зимней спячки. Будьте аккуратны и внимательны. На фото змея, найденная в левенцовском поле», — говорится в комментарии к фотоснимку.

Пользователи не разделили мнения, что змеи могут быть опасны. «У нас нет ядовитых змей. Не наводите панику», — написал один из комментаторов. «Не убивайте их, для людей они безобидны и никогда не нападают, но полезны тем, что уничтожают мышей», — поддержал другой ростовчанин.

Ранее огромного питона заметили на Парамоновских складах в Ростове.

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