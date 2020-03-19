«Россети» перешли на удаленный режим работы

В соответствии с приказами по холдингу «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ» со вторника, 17 марта 2020 года часть персонала компании отправлена на «удаленку». Условия оплаты труда энергетиков не изменились. Исключение сделали, только для сотрудников, которые в обязательном порядке должны трудиться в офисах или на производственных объектах.