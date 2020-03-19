«Россети» перешли на удаленный режим работы

В соответствии с приказами по холдингу «Россети» от 05.03.2020 N 104 «О мерах по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и от 16.03.2020 N 113 «Об организации работы в условиях распространения ОРВИ» со вторника, 17 марта 2020 года часть персонала компании отправлена на «удаленку». Условия оплаты труда энергетиков не изменились. Исключение сделали, только для сотрудников, которые в обязательном порядке должны трудиться в офисах или на производственных объектах.
Так, по состоянию на четверг, 19 марта на удаленный режим работы были переведены свыше 26 000 работников «Россетей», в том числе и 2 600 офисных сотрудников «Россети Юг». По Москве данный показатель равен 54%. Целевая задача заключается том, чтобы до пятницы, 20 марта на работу из дома были переведены не менее 70% персонала офисов корпорации.
При переводе сотрудников на удаленную работу «Россети» не утратили контроль над безопасностью информации и ИТ-инфраструктурой.
Группа компаний «Россети» - это оператор одного из самых крупных электросетевых комплексов. Холдинг управляет 2,35 миллиона километров линий электропередачи и 507 000 подстанций трансформаторной мощностью свыше 792 ГВА. В прошлом году полезный отпуск электроэнергии потребителям достиг 763 млрд кВт·ч.
В корпорации «Россети» работают 220 000 человек. Имущественный комплекс организации состоит из 35 «дочек» и зависимых обществ. Сюда
входят 15 межрегиональных и одна магистральная сетевая компания. Контрольный пакет акций холдинга находится у государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. Ведомство владеет 88,04 % долей в уставном капитале «Россетей».
Компания «Россети Юг» отвечает за передачу электричества по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех регионов России. Речь идет о Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также Калмыкии.
«Россети Юг» обслуживает территорию, общая площадь которой составляет свыше 335 000 квадратных километров. На этих землях проживает около 8,1 миллиона человек. В состав структуры входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА, а также 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи составляет 158 500 километров. Численность персонала компании превышает 14 000 человек. Генеральным директором «Россети Юг» является Борис Борисович Эбзеев.