Ростовчане высмеяли людей, опрыскивающих улицы в защитных костюмах

Posted 19 марта 2020, 11:52
Published 19 марта 2020, 11:52
Modified 17 сентября 2022, 16:54
Updated 17 сентября 2022, 16:54
Неизвестные в желтых защитных костюмах появились в четверг утром на улице Семашко. С собой у них были специальные баки для опрыскивания.
Пользователей в комментариях рассмешила эта ситуация, они сравнили людей с героями сериала «Во все тяжкие», которые носили такие же костюмы. Некоторые в шутку связали эту ситуацию с коронавирусом.
«Да сейчас пора опрыскивать деревья от вредителей», — предположил один из местных жителей. Также появилось мнение, что это обычный пранк.
Что касается коронавируса, то в Ростовской области не выявили ни одного случая. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил появившуюся информацию об отсутствии в магазинах товаров первой необходимости.