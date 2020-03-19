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Posted 19 марта 2020, 11:52

Published 19 марта 2020, 11:52

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

Ростовчане высмеяли людей, опрыскивающих улицы в защитных костюмах

19 марта 2020, 11:52
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону по улицам города ходили два человека в защитных костюмах и опрыскивали дорогу, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Неизвестные в желтых защитных костюмах появились в четверг утром на улице Семашко. С собой у них были специальные баки для опрыскивания.

Пользователей в комментариях рассмешила эта ситуация, они сравнили людей с героями сериала «Во все тяжкие», которые носили такие же костюмы. Некоторые в шутку связали эту ситуацию с коронавирусом.

«Да сейчас пора опрыскивать деревья от вредителей», — предположил один из местных жителей. Также появилось мнение, что это обычный пранк.

Что касается коронавируса, то в Ростовской области не выявили ни одного случая. Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил появившуюся информацию об отсутствии в магазинах товаров первой необходимости.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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