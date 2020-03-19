Сбербанк поздравил россиян с Международным днем клиента

Также стоит отметить, что Сбербанк делится наработками в этой сфере с дизайнерами и разработчиками приложений, чтобы те могли адаптировать цифровые сервисы для особенных клиентов. Компания также создала платформу для пожертвований «Сбербанк вместе», в которой собраны наиболее авторитетные благотворительные фонды.