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Сбербанк поздравил россиян с Международным днем клиента

19 марта 2020, 12:18
Фото: ПАО Сбербанк
Сбербанк поздравил россиян с Международным днем клиента и рассказал об инструментах, созданных специально для людей с инвалидностью.

Сообщается, что специально для клиентов с ограниченными возможностями банк построил систему адаптированных продуктов и сервисов — «Особенный банк». В ее разработке принимали непосредственное участие маломобильные люди. Благодаря им удалось создать банковские продукты, подстроенные под жизненные сценарии особенных клиентов.

Зампред Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева рассказала, что каждый второй житель Юга и Северного Кавказа является клиентом компании и они с большой ответственностью относятся к их потребностям.

«В Сбербанке День клиента 365 дней в году. В этот день хочется сказать всем нашим клиентам спасибо!» — сказала она.

Отмечается, что Сбербанк адаптировал все офисы в крупных городах специально для людей с ограниченными возможностями. Для людей с нарушениями слуха в 600 офисах Юго-Западного банка Сбербанка действует услуга сурдоперевода и онлайн-чат. Специально для незрячих клиентов в банкоматах устанавливают контрастные экраны, звуковое сопровождение, гнездо для гарнитуры, специальная навигация по сайту.

Также стоит отметить, что Сбербанк делится наработками в этой сфере с дизайнерами и разработчиками приложений, чтобы те могли адаптировать цифровые сервисы для особенных клиентов. Компания также создала платформу для пожертвований «Сбербанк вместе», в которой собраны наиболее авторитетные благотворительные фонды.

Напомним, Международный день клиента — это неофициальный праздник, созданный российскими и литовскими компании, который впоследствии стал отмечаться по всему миру.

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