rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ушел из жизни актер ростовского театра драмы Игорь Богодух

19 марта 2020, 14:27
В Ростове-на-Дону скончался народный артист РСФСР Игорь Богодух, сообщает Ростовский театр драмы имени Горького.

Богодух ушел из жизни в четверг на 83-м году жизни. Театру драмы он посвятил более 50 лет. На сцену ростовчанин начал выходить еще будучи студентом, ему досталась роль красавца-кабальеро Дористео в «Хитроумной влюбленной». В труппу театра его приняли в 1964 году после окончания училища.

«Он играл много, истово, не повторяясь и не вписываясь ни в какие амплуа. В памяти зрителей и коллег останутся все сыгранные им роли», — заявили в театре. Кроме того, Богодух снимался и в кино, в том числе в картине «Миллион в брачной корзине». Коллектив театра выразил соболезнования близким актера.

Прощание состоится 21 марта в 11.00 мск. Ранее ушел из жизни бывший футболист СКА Ростов Михаил Гончаров.

Материалы по теме
Здание драматического театра загорелось в ШахтахЗвезда «Реальных пацанов» высмеял театр в виде трактора в Ростове«Театр 18+» в Ростове расширит репертуар, чтобы решить финансовые проблемы
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28