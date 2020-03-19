Ушел из жизни актер ростовского театра драмы Игорь Богодух

Богодух ушел из жизни в четверг на 83-м году жизни. Театру драмы он посвятил более 50 лет. На сцену ростовчанин начал выходить еще будучи студентом, ему досталась роль красавца-кабальеро Дористео в «Хитроумной влюбленной». В труппу театра его приняли в 1964 году после окончания училища.
«Он играл много, истово, не повторяясь и не вписываясь ни в какие амплуа. В памяти зрителей и коллег останутся все сыгранные им роли», — заявили в театре. Кроме того, Богодух снимался и в кино, в том числе в картине «Миллион в брачной корзине». Коллектив театра выразил соболезнования близким актера.
Прощание состоится 21 марта в 11.00 мск. Ранее ушел из жизни бывший футболист СКА Ростов Михаил Гончаров.