Ушел из жизни актер ростовского театра драмы Игорь Богодух

«Он играл много, истово, не повторяясь и не вписываясь ни в какие амплуа. В памяти зрителей и коллег останутся все сыгранные им роли», — заявили в театре. Кроме того, Богодух снимался и в кино, в том числе в картине «Миллион в брачной корзине». Коллектив театра выразил соболезнования близким актера.