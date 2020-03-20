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Американские нефтекомпании в срочном порядке реструктурируют долги

20 марта 2020, 14:26
Фото: pxhere.com
Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов, занимаясь поиском механизмов поддержки предприятий в условиях падения стоимости нефти и увеличения доходности по облигациям. Такие условия чреваты банкротством.

Газета «Известия» пишет, что по словам экспертов, такие компании, как Whiting Petroleum и Antero Resources, уже изучают варианты реструктуризации, а California Resources и Gulfport Energy уже наняли таких специалистов.

Отмечается, что нефтекомпания Occidental Petroleum для получения поддержки инвесторов, уменьшила дивиденды до девяносто процентов и капрасходы. Это обеспечит организации стабильную прибыль при низких ценах на нефть. Решение о сокращении дивидендов почти в восемь раз совет директоров компании принял 10 марта.

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