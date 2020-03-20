Американские нефтекомпании в срочном порядке реструктурируют долги

Отмечается, что нефтекомпания Occidental Petroleum для получения поддержки инвесторов, уменьшила дивиденды до девяносто процентов и капрасходы. Это обеспечит организации стабильную прибыль при низких ценах на нефть. Решение о сокращении дивидендов почти в восемь раз совет директоров компании принял 10 марта.