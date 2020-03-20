Аптечный блогер из Таганрога разразилась гневными постами в адрес Первого канала

Напомним, что Екатерина Диденко прославилась на всю страну из-за истории с сухим льдом. В конце февраля Диденко отмечала праздник в одном из банных комплексов Москвы. Она вместе с гостями забросила в бассейн около 25 килограммов сухого льда, что привело к гибели троих человек, в том числе супруга девушки - Валентина Диденко.
Диденко пригласили принять участие в шоу «На самом деле» на Первом канале. Передача вышла 19 марта 2020 года. Екатерине задавали неудобные вопросы, но по словам девушки, она не хотела на них отвечать.
«Зачем я пошла на передачу? Меня пригласили с мотивом „мы хотим вас поддержать, помочь справиться с хейтом“. Было похоже на правду. Редактор искренне говорила о том, как несправедливо, что меня обвиняют в том что я зарабатываю, ведь у меня двое детей, а блог моя работа!» — написала она в посте с заголовком «Блогер — не мясо».
Но, по словам Диденко, ее позвали лишь для того, чтобы увеличить рейтинг программы и выставить ее не лучшем свете, продемонстрировать, что она, якобы, плохо училась в университете и ничего не знает из того, о чем пишет в своем блоге. «Делаем вывод — либо команда передачи тотально не компетентна, либо этические нормы для нее — просто слова», — написала Диденко. Кроме того, она добавила, что могла бы найти юристов, чтобы наказать всех, кто способствует ее травле, но сейчас у нее нет на это сил.