Аптечный блогер из Таганрога разразилась гневными постами в адрес Первого канала

Но, по словам Диденко, ее позвали лишь для того, чтобы увеличить рейтинг программы и выставить ее не лучшем свете, продемонстрировать, что она, якобы, плохо училась в университете и ничего не знает из того, о чем пишет в своем блоге. «Делаем вывод — либо команда передачи тотально не компетентна, либо этические нормы для нее — просто слова», — написала Диденко. Кроме того, она добавила, что могла бы найти юристов, чтобы наказать всех, кто способствует ее травле, но сейчас у нее нет на это сил.