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Бизнесмены в Таганроге хотят лишить детей клуба виндсерфинга

20 марта 2020, 10:24
Фото: needpix.com
Жители Таганрога Ростовской области опасаются закрытия клуба виндсерфинга для строительства кафе, пишет «Ерш».

В данный момент местные жители планируют обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Речь идет о клубе «Южные паруса» с детским отделением, работает он уже более 20 лет.

Клуб располагается на бывшей базе авиационного завода в водоохранной зоне. По данным издания, в 2015 году территорию передали в собственность бизнесмену.

«Предприниматель хочет построить на этом месте кафе и автостоянку. Рядом в районе Приморского парка уже завершается строительство многоэтажек», — сказано в сообщении.

Местные жители предлагают государству выкупить эту территорию и оставить клуб.

Ранее появилась информация, что здание института в Ростове хотят продать за 274 миллиона рублей.

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