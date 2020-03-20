Бизнесмены в Таганроге хотят лишить детей клуба виндсерфинга

В данный момент местные жители планируют обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. Речь идет о клубе «Южные паруса» с детским отделением, работает он уже более 20 лет.
Клуб располагается на бывшей базе авиационного завода в водоохранной зоне. По данным издания, в 2015 году территорию передали в собственность бизнесмену.
«Предприниматель хочет построить на этом месте кафе и автостоянку. Рядом в районе Приморского парка уже завершается строительство многоэтажек», — сказано в сообщении.
Местные жители предлагают государству выкупить эту территорию и оставить клуб.