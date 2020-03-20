Более 3 тыс осужденных получили профессиональное образование в Ростовской области

Эта информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В данный момент в регионе отбывают наказание около 15 тысяч человек.
«В колониях есть профессиональные образовательные учреждения, обучающие 34 профессиям. Все они востребованы на региональном рынке труда», — сказано в сообщении.
Отмечается, что у зэков есть возможность учиться дистанционно. Каждый год дипломированными специалистами в колониях становятся около трех тысяч человек.
Замглавы региона Михаил Корнеев призвал глав муниципалитетов помочь освободившимся людям влиться в нормальную жизнь и избежать рецидива.
Ранее появилась информация, что тюрьмы и СИЗО Ростовской области начали дезинфицировать от коронавируса.