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Более 3 тыс осужденных получили профессиональное образование в Ростовской области

20 марта 2020, 09:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в минувшем году более трех тысяч осужденных получили среднее профессиональное образование, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В данный момент в регионе отбывают наказание около 15 тысяч человек.

«В колониях есть профессиональные образовательные учреждения, обучающие 34 профессиям. Все они востребованы на региональном рынке труда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что у зэков есть возможность учиться дистанционно. Каждый год дипломированными специалистами в колониях становятся около трех тысяч человек.

Замглавы региона Михаил Корнеев призвал глав муниципалитетов помочь освободившимся людям влиться в нормальную жизнь и избежать рецидива.

Ранее появилась информация, что тюрьмы и СИЗО Ростовской области начали дезинфицировать от коронавируса.

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