Дорогу отремонтируют в Шахтах за 131 млн рублей по нацпроекту

Всего в текущем году приведут в порядок девять дорог, площадь покрытия которых превышает 115 тысяч квадратных метров. В том числе улицы Маяковского, Тбилисская, Квартальная, Подтелкова, переулки Комиссаровский, Иванова, Украинский.
Отмечается, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего планируется потратить 131 миллион рублей.
Всего в области в 2020 году обновят 181 дорогу, основные работы начнутся с апреля.
Ранее появилась информация, что новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области.