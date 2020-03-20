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Дорогу отремонтируют в Шахтах за 131 млн рублей по нацпроекту

20 марта 2020, 09:37
Фото: Правительство Ростовской области
нацпроект дороги
В Шахтах в рамках реализации нацпроекта отремонтируют девять дорог протяженностью 7,4 километра, сообщили в правительстве Ростовской области.

Всего в текущем году приведут в порядок девять дорог, площадь покрытия которых превышает 115 тысяч квадратных метров. В том числе улицы Маяковского, Тбилисская, Квартальная, Подтелкова, переулки Комиссаровский, Иванова, Украинский.

Отмечается, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего планируется потратить 131 миллион рублей.

Всего в области в 2020 году обновят 181 дорогу, основные работы начнутся с апреля.

Ранее появилась информация, что новую поликлинику построят в 2020 году в Неклиновском районе Ростовской области.

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