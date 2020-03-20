Дорогу отремонтируют в Шахтах за 131 млн рублей по нацпроекту

Всего в текущем году приведут в порядок девять дорог, площадь покрытия которых превышает 115 тысяч квадратных метров. В том числе улицы Маяковского, Тбилисская, Квартальная, Подтелкова, переулки Комиссаровский, Иванова, Украинский.