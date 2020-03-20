Дума поддержала инициативу «Просвещения» о бесплатном доступе к учебникам

Парламентарий отметил, что его коллеги высоко оценили инициативу издательства «Просвещение» и корпорации «Российский учебник». Как сообщает Lenta.ru, речь идет о бесплатном доступе к образовательным материалам на время вынужденных каникул школьников. Хинштейн добавил, что готов взять на себя координационные функции.
По его словам, в Министерстве просвещения обеспокоены тем, что очень часто дети получают доступ к образовательным программам, которые не соответствуют принятым федеральным стандартам. Инициатива двух крупнейших издательских холдингов касается именно качественного материала, который одобрили государственные эксперты.
Руководители профильных ведомств инициативу полностью поддержали. Заместитель главы Минпросвещения Виктор Басюк и первый заместитель министра цифрового развития Олег Пак попросили возглавляемый Хинштейном комитет помочь в реализации программы.
Глава комитета в свою очередь заявил, что парламентарии обратятся в Кабмин и к руководителям российских регионов, чтобы школьники как можно раньше получили доступ к электронным учебникам и материалам. Издательства, входящие в группу «Просвещение» и корпорацию «Российский учебник», доступ к необходимому образовательному контенту уже открыли.