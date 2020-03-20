Дума поддержала инициативу «Просвещения» о бесплатном доступе к учебникам

Глава комитета в свою очередь заявил, что парламентарии обратятся в Кабмин и к руководителям российских регионов, чтобы школьники как можно раньше получили доступ к электронным учебникам и материалам. Издательства, входящие в группу «Просвещение» и корпорацию «Российский учебник», доступ к необходимому образовательному контенту уже открыли.