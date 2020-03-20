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Лекарства арестовали в ростовской аптеке за долг в два миллиона рублей

20 марта 2020, 11:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области арестовали имущество аптеки, которая не стала выплачивать крупный штраф, сообщает территориальный орган Росздравнадзора по региону.

Учреждение было оштрафовано почти на два миллиона рублей, но уклонялось от выплат. Причина такого крупного штрафа не раскрывается.

Отмечается, что ведомство обратилось за помощью к судебным приставам. Они арестовали бытовую технику, мебель и реализуемые лекарственные средства. После этого учреждение выплатило штраф.

Ранее власти Ростова рассказали о ситуации с медицинскими масками в аптеках на фоне новостей о коронавирусе. До этого RostovGazeta сделала собственный материал о ситуации с масками и продуктами в магазинах.

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