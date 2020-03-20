Лекарства арестовали в ростовской аптеке за долг в два миллиона рублей

Учреждение было оштрафовано почти на два миллиона рублей, но уклонялось от выплат. Причина такого крупного штрафа не раскрывается.
Отмечается, что ведомство обратилось за помощью к судебным приставам. Они арестовали бытовую технику, мебель и реализуемые лекарственные средства. После этого учреждение выплатило штраф.
Ранее власти Ростова рассказали о ситуации с медицинскими масками в аптеках на фоне новостей о коронавирусе. До этого RostovGazeta сделала собственный материал о ситуации с масками и продуктами в магазинах.