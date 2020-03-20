rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На дистанционную работу перешел центр информирования ГИБДД в Ростовской области

20 марта 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 20 марта Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Ростовской области из-за коронавируса приостановил личный прием граждан, сообщила пресс-служба ведомства.

«С 20 марта 2020 года ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области будет осуществлять консультативный прием граждан по телефонам по вторникам и средам с 09.00 до 18.00 мск, а также по пятницам с 09.00 до 17.45», — сказано в сообщении.

Кроме того, обращения можно направлять через официальный сайт Госавтоинспекции или на электронную почту. Для приема письменных жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и обращений, подписанных личной подписью, в ЦАФАП на Доватора, 154 справа от входной двери установили почтовый ящик.

Ранее суды Ростова перешли на особый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.

Материалы по теме
Изоляторы подготовили для больных коронавирусом в РостовеВ Ростове 21 ребенок может быть заражен коронавирусомРостовские школьники перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28