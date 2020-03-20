На дистанционную работу перешел центр информирования ГИБДД в Ростовской области

«С 20 марта 2020 года ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области будет осуществлять консультативный прием граждан по телефонам по вторникам и средам с 09.00 до 18.00 мск, а также по пятницам с 09.00 до 17.45», — сказано в сообщении.