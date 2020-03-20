Пасмурно будет в Ростове в выходные

В субботу, 21 марта, в городе +13…+15 С и облачно, ветер слабый, до одного метра в секунду. В воскресенье в Ростове тоже пасмурно и возможен небольшой дождь, днем до +15 С, ветер юго-западный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 754-756 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.