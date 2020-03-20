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Пасмурно будет в Ростове в выходные

20 марта 2020, 10:00
Фото: pexels.com
Пасмурная погода ожидается в Ростове-на-Дону в выходные 21 и 22 марта, сообщил региональный Гидрометцентр.

В субботу, 21 марта, в городе +13…+15 С и облачно, ветер слабый, до одного метра в секунду. В воскресенье в Ростове тоже пасмурно и возможен небольшой дождь, днем до +15 С, ветер юго-западный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 754-756 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

Также тепло и пасмурно будет по ночам, в ночь на субботу в городе еще около 0 С и облачно, но в последующие дни по ночам до +4 С.

Ране жители Ростова пожаловались на нашествие клещей и комаров, которые проснулись раньше обычного из-за теплой погоды.

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