Пасмурно будет в Ростове в выходные

В субботу, 21 марта, в городе +13…+15 С и облачно, ветер слабый, до одного метра в секунду. В воскресенье в Ростове тоже пасмурно и возможен небольшой дождь, днем до +15 С, ветер юго-западный до пяти метров в секунду. Атмосферное давление 754-756 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
Также тепло и пасмурно будет по ночам, в ночь на субботу в городе еще около 0 С и облачно, но в последующие дни по ночам до +4 С.
Ране жители Ростова пожаловались на нашествие клещей и комаров, которые проснулись раньше обычного из-за теплой погоды.