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Приставы в Ростовской области добились жилплощади для женщины с двумя детьми

20 марта 2020, 13:13
Фото: needpix.com
В Целинском районе судебные приставы помогли вселиться в домовладение женщине с двумя несовершеннолетними детьми, сообщило УФССП по Ростовской области.

Женщина и ее близкий родственник имели в домовладении доли в праве собственности, но мужчина всячески препятствовал вселению заявительницы и ее детей. Суд принял решение о вселении последних, но мужчина всеми способами затягивал его исполнение.

Судебный пристав провел с мужчиной беседу, в которой разъяснил, что вселение может быть проведено принудительно и повлечь за собой финансовые потери. После этого мужчина передал женщине ключи от домовладения и не чинил препятствий при вселении ее и ее малолетних детей.

Ранее житель Ростовской области остался без автомобиля из-за крупного долга по алиментам.

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