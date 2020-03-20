Приставы в Ростовской области добились жилплощади для женщины с двумя детьми

Женщина и ее близкий родственник имели в домовладении доли в праве собственности, но мужчина всячески препятствовал вселению заявительницы и ее детей. Суд принял решение о вселении последних, но мужчина всеми способами затягивал его исполнение.
Судебный пристав провел с мужчиной беседу, в которой разъяснил, что вселение может быть проведено принудительно и повлечь за собой финансовые потери. После этого мужчина передал женщине ключи от домовладения и не чинил препятствий при вселении ее и ее малолетних детей.