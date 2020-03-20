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Реконструкцию роддома № 5 начали в Ростове

20 марта 2020, 11:34
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону приступили к реконструкции обсервационного корпуса роддома № 5, сообщила городская администрация.

Закончить ремонт планируют до июня 2022 года, стоимость строительно-монтажных работ по объекту 982,5 миллиона рублей.

Обсервационный корпус предназначен для приема неотложных беременных и рожениц с показаниями, утвержденными в санитарно-эпидемиологических требованиях. В корпусе предусмотрена изолированная женская консультация на 100 посещений в смену для приема беременных.

Здание обсервационного корпуса состоит из двух основных объемных блоков: главного семиэтажного и дополнительного двухэтажного. Такая архитектура объясняется особенностями улиц Мадояна и Степана Разина, из-за которого к основному зданию пришлось пристраивать примыкающее перпендикулярно дополнительное, образующее композицию главного входа.

Напомним, на здравоохранение в 2020 году в Ростовской области потратят 67 миллиардов рублей.

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