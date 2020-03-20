Реконструкцию роддома № 5 начали в Ростове

Закончить ремонт планируют до июня 2022 года, стоимость строительно-монтажных работ по объекту 982,5 миллиона рублей.
Обсервационный корпус предназначен для приема неотложных беременных и рожениц с показаниями, утвержденными в санитарно-эпидемиологических требованиях. В корпусе предусмотрена изолированная женская консультация на 100 посещений в смену для приема беременных.
Здание обсервационного корпуса состоит из двух основных объемных блоков: главного семиэтажного и дополнительного двухэтажного. Такая архитектура объясняется особенностями улиц Мадояна и Степана Разина, из-за которого к основному зданию пришлось пристраивать примыкающее перпендикулярно дополнительное, образующее композицию главного входа.