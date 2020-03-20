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РЭМЗ намерен получить от экс-главы завода Вадима Варшавского 152 млн рублей

20 марта 2020, 12:00
Фото: remzltd.ru
РЭМЗ варшавский суд банкрот
Конкурсный управляющий «Ростовского электрометаллургического завода» потребовал признать недействительным договор процентного займа с Вадимом Варшавским, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Речь идет о о договоре процентного займа на 12,7 миллиона рублей, заключенном с Варшавским в 2014 году. Конкурсный управляющий РЭМЗ также потребовал применить последствия недействительности сделки и обеспечить возврат средств в конкурсную массу должника.

Сам Вадим Варшавский ранее занимал пост гендиректора РЭМЗ. В конце 2018 года бизнесмен был отстранен от управления предприятием.

Напомним, что в декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 года заключения в колонии общего режима за уклонение от налогов на сумму 497 миллионов рублей. А в марте 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение первой и апелляционной инстанции о включении бизнесмена Вадима Варшавского в число кредиторов «Ростовского электрометаллургического завода». Таким образом, требования Варшавского о возврате 333,5 миллиона рублей могут быть включены в реестр требований кредиторов РЭМЗ.

Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства.

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