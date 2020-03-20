РЭМЗ намерен получить от экс-главы завода Вадима Варшавского 152 млн рублей

Напомним, что в декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 года заключения в колонии общего режима за уклонение от налогов на сумму 497 миллионов рублей. А в марте 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение первой и апелляционной инстанции о включении бизнесмена Вадима Варшавского в число кредиторов «Ростовского электрометаллургического завода». Таким образом, требования Варшавского о возврате 333,5 миллиона рублей могут быть включены в реестр требований кредиторов РЭМЗ.