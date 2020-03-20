РЭМЗ намерен получить от экс-главы завода Вадима Варшавского 152 млн рублей

Речь идет о о договоре процентного займа на 12,7 миллиона рублей, заключенном с Варшавским в 2014 году. Конкурсный управляющий РЭМЗ также потребовал применить последствия недействительности сделки и обеспечить возврат средств в конкурсную массу должника.
Сам Вадим Варшавский ранее занимал пост гендиректора РЭМЗ. В конце 2018 года бизнесмен был отстранен от управления предприятием.
Напомним, что в декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 года заключения в колонии общего режима за уклонение от налогов на сумму 497 миллионов рублей. А в марте 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение первой и апелляционной инстанции о включении бизнесмена Вадима Варшавского в число кредиторов «Ростовского электрометаллургического завода». Таким образом, требования Варшавского о возврате 333,5 миллиона рублей могут быть включены в реестр требований кредиторов РЭМЗ.
Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства.