С доставкой на дом. Как отправить деньги с помощью Почты России

С помощью Почты России доставить деньги можно в любое почтовое отделение по всей стране. И не просто в отделение — почтальон может доставить перевод прямо домой адресату. Для этого на сайте почты нужно перейти в раздел денежных переводов и выбрать услугу перевода с карты с получением наличных. После указания в форме данных о получателе и отправителе система автоматически рассчитает комиссию за перевод и предложит оплатить его онлайн банковской картой. Кроме того, можно оставить для получателя небольшое сообщение — оно будет напечатано на чеке.