Союз писателей России вышел из числа учредителей премии имени Михаила Шолохова

При этом Союз изначально был инициатором премии имени нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Для этого писатели обратились к властям в Ростовской области, где большую часть жизни прожил Шолохов, и передали свои предложения. Но правительство области решило сделать премию губернаторской, а значит, участвовать в ней могли бы только жители региона.