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Союз писателей России вышел из числа учредителей премии имени Михаила Шолохова

20 марта 2020, 07:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Союз писателей России вышел из числа учредителей премии имени Михаила Шолохова, посчитав сумму премии слишком маленькой, пишет ФАН со ссылкой на председателя Союза Николая Иванова.

При этом Союз изначально был инициатором премии имени нобелевского лауреата Михаила Шолохова. Для этого писатели обратились к властям в Ростовской области, где большую часть жизни прожил Шолохов, и передали свои предложения. Но правительство области решило сделать премию губернаторской, а значит, участвовать в ней могли бы только жители региона.

Размер премии определили в 20 тысяч рублей, а вручать ее планировалось раз в пять лет. «На заседании секретариата СПР было принято решение выйти из всех организационных структур премии имени Шолохова», — цитирует издание собеседника.

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