Улица Жукова в Ростове останется без света

По информации «Донэнерго», в этот же день света не будет на улицах 20 лет Октября 66, Брестская, Грисенко, Конституционная, Казахская. Кроме того, 24 марта обесточат улицы Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская.