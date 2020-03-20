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Улица Жукова в Ростове останется без света

20 марта 2020, 12:46
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону улица Жукова на день останется без электричества из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

Электричества не будет 23 марта с 08.30 мск до 17.00. В это время рабочие займутся техническим обслуживанием оборудования. Работы проведет компания «Ростгорсвет». Местным жителям принесли извинения за доставленные неудобства.

По информации «Донэнерго», в этот же день света не будет на улицах 20 лет Октября 66, Брестская, Грисенко, Конституционная, Казахская. Кроме того, 24 марта обесточат улицы Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская.

Свет также выключат 26 марта по улицам Пугачева, Молодежная, Грисенко, Лихачева, Российская.

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