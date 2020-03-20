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В Ростове осудили судоводителя за столкновение с лодкой

20 марта 2020, 12:33
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении судоводителя моторной лодки, который стал виновником аварии, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в октябре 2019 года на реке Маныч. Фигурант на лодке «Волжанка 45» нарушил правила безопасности движения и врезался в надувную резиновую лодку «Фрегат-320».

«Один из пассажиров в результате столкновения сильно пострадал. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 32-летний фигурант признал вину и загладил причиненный вред. Ему назначили судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее две лодки с рыбаками перевернулись в Ростовской области, недалеко от базы отдыха «Часовой завод». Рыбаки оказались в ледяной воде, но их заметили спасатели и помогли.

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