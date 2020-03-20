В Ростове осудили судоводителя за столкновение с лодкой

Происшествие случилось в октябре 2019 года на реке Маныч. Фигурант на лодке «Волжанка 45» нарушил правила безопасности движения и врезался в надувную резиновую лодку «Фрегат-320».
«Один из пассажиров в результате столкновения сильно пострадал. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 32-летний фигурант признал вину и загладил причиненный вред. Ему назначили судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Ранее две лодки с рыбаками перевернулись в Ростовской области, недалеко от базы отдыха «Часовой завод». Рыбаки оказались в ледяной воде, но их заметили спасатели и помогли.