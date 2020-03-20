В столице начала работать Общественная приемная для защиты предпринимателей

«Мы нацелены на максимальное консультирование бизнеса по всем имеющимся вопросам. Хочу заверить, что правительство Москвы в первую очередь заинтересовано в том, чтобы сделать максимально прозрачными все имеющиеся процедуры взаимодействия предпринимателей с представителями власти», – рассказал Александр Павлов, заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.