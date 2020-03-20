В столице начала работать Общественная приемная для защиты предпринимателей

В настоящее время в Москве открыты 10 таких приемных. Специалисты говорят, что основная задача подобных структур – защита бизнес-интересов людей, занимающихся предпринимательством. Здесь им окажут профессиональную правовую помощь, а также помогут повысить юридическую грамотность. Большая часть подобных центров работает на общественных началах, пишет newsnn.ru.
«Работа новой Общественной приемной консолидирует усилия общественных уполномоченных, экспертов, а также представителей органов власти в сфере защиты прав предпринимателей», – подчеркивает уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева. По ее мнению, теперь у столичных предпринимателей будет дополнительный надежный инструмент для правильной правовой оценки, позволяющий принимать взвешенные решения.
В свою очередь прокурор ЦАО города Москвы Богдан Костенецкий считает, что Общественная приемная избавит бизнесменов от давления различных административных структур, даже правоохранительных. По его словам, уже имеются определенные успехи в этом направлении.
«Мы нацелены на максимальное консультирование бизнеса по всем имеющимся вопросам. Хочу заверить, что правительство Москвы в первую очередь заинтересовано в том, чтобы сделать максимально прозрачными все имеющиеся процедуры взаимодействия предпринимателей с представителями власти», – рассказал Александр Павлов, заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Как отметил руководитель Общественной приемной Владимир Кузнецов, штаб будет максимально расширять свою деятельность. Для этого даже придумали мобильный офис – минивэн, в котором есть все необходимое для оказания помощи предпринимателям на выезде.
Ну а услугами стационарной Общественной приемной можно будет воспользоваться в любой будний день с 9 до 18 часов.