ВКонтакте перенесёт концерты в онлайн и поддержит музыкантов

20 марта «Новое Радио» и ВКонтакте запускают спецпроект «Музыка на дом — концерты с доставкой» в группе vk.com/newradio, на сайте станции и в радиоэфире. На протяжении двух недель популярные артисты будут выступать в студии «Нового радио», а слушатели станции и пользователи социальной сети смогут виртуально попасть на концерты своих кумиров, несмотря на отмену всех развлекательных мероприятий в стране. Стартует музыкальный марафон в пятницу в 18:00. Свое участие уже подтвердили PIZZA, Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери, Uma2rman и многие другие. Посмотреть выступления можно будет и в Одноклассниках.