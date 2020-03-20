Выбирая качественную стоматологию, выбираешь красивую улыбку

Время ставит свои задачи и предъявляет новые требования к оказанию стоматологических услуг населению. Несмотря на изобилие частных стоматологических клиник, сегодня многие пациенты выбирают муниципальные стоматологические учреждения. Выбор пациентов обоснован расширенным спектром предлагаемых услуг. В частности, МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» оказывает медицинские услуги по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) согласно Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области (Территориальная программа госгарантий) и также расширяет спектр оказываемых услуг (внедрение новых технологий, применение нового оборудования и материалов) за счёт осуществления прав пациентов на платные медицинские услуги.
Так же МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» в середине марта 2020 года ввела в действие новый хирургический кабинет с японским оборудованием и стала единственной муниципальной клиникой донской столицы, которая сегодня оснащена современнейшей японской ультразвуковой хирургической системой VarioSurg3, позволяющей выполнять операции различной сложности атравматично.
— Бережно, быстро, без побочных эффектов и долгого процесса восстановления теперь можно удалить самые сложные ретинированные и дистопированные зубы мудрости, провести операции по имплантации, — делится главный врач Стоматологической поликлиники № 1, к. м. н., Андрей Владимирович Задорожний. — Ультразвуковая хирургическая система позволяет выполнять и зубосохраняющие операции. Например, при лечении запущенных апикальных воспалительных процессов, которые ранее требовали удаления зуба. Сохранить здоровье проще, чем лечить запущенную болезнь — это подтвердит любой врач во все времена. Поэтому трудно переоценить роль профилактики в современной стоматологии. Своевременное выявление рисков развития патологий полости рта позволяет пациенту в течение долгих лет сохранять здоровье, жить полной жизнью.
— Мы очень много говорим о профилактике заболеваний полости рта. Она, по сути, составляет основу здоровья всего организма. Воспитывать сознательный подход к профилактике стоматологических заболеваний нужно с детства, — рассказывает А. В. Задорожний. — Сегодня у нас в 12-и школах работают стоматологические кабинеты. В них дети не только регулярно проходят профилактические осмотры, но и получают навыки правильного ухода за зубами. Врачи обучают школьников, как надо правильно чистить зубы, прививают учащимся культурно-гигиенические навыки.
МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» приобрела уникальные российские стоматоскопы АФС для проведения аутофлуоресцентной (люминесцентной) стоматологии. Люминесцентная стоматоскопия предусмотрена в программе Государственных гарантий в системе ОМС с целью активного выявления онкологических заболеваний и соблюдения онкологической настороженности. После установки оборудования данная услуга будет оказываться в трёх филиалах по адресам: Ленина, 121, Тимошенко, 26/1, Добровольского, 11. Аппарат АФС рекомендован для онкоскрининга предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта. Почему выбор остановился на нём? Прежде всего из-за неинвазивности и простоты применения, очень короткого времени обследования, высокой чувствительности к любым заболеваниям СОР, отсутствия расходных материалов. Проведение аутофлуоресцентной стоматоскопии с аппаратом АФС позволяет выявить патологические очаги, включая очаги воспаления, очаги предраковых заболеваний, а также проявлять онкологическую настороженность в случае выявления очагов, подозрительных на онкопатологию
Разносторонний спектр стоматологических услуг, использование современного оборудования, внедрение новых технологий и профилактическая направленность в работе МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону» позволяет подняться на более высокую ступень в оказании доступных и качественных медицинских услуг населению города.