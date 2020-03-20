Выбирая качественную стоматологию, выбираешь красивую улыбку

— Мы очень много говорим о профилактике заболеваний полости рта. Она, по сути, составляет основу здоровья всего организма. Воспитывать сознательный подход к профилактике стоматологических заболеваний нужно с детства, — рассказывает А. В. Задорожний. — Сегодня у нас в 12-и школах работают стоматологические кабинеты. В них дети не только регулярно проходят профилактические осмотры, но и получают навыки правильного ухода за зубами. Врачи обучают школьников, как надо правильно чистить зубы, прививают учащимся культурно-гигиенические навыки.