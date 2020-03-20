Yota дает возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге

«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать даже если на счете закончились средства. Мы будем следить за ситуацией и оставим возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется», — комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.