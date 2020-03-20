rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Yota дает возможность бесплатно обмениваться сообщениями в роуминге

20 марта 2020, 10:48
Фото: Yota
Yota обнулила трафик мессенджеров в роуминге. С 19 марта клиенты мобильного оператора могут бесплатно обмениваться текстовыми сообщениями в WhatsApp и Viber в международном роуминге при отсутствии средств на счёте.

Мессенджеры доступны пользователям для обмена текстовыми сообщениями, их прием и отправка работает при нулевом балансе и отключенном пакете передачи данных. Подключение услуги не требуется, она действует в 56 странах, полный список которых доступен на сайте https://www.yota.ru/ в разделе «Новости». Для отправки медиафайлов необходимо будет пополнить счет Yota и активировать пакет интернет-трафика.

«Мы хотим, чтобы те клиенты, которые не смогли вернуться в Россию и по-прежнему остаются за границей из-за экстренно введенных в различных странах карантинных мер, оставались на связи с родными и близкими. Теперь это возможно сделать даже если на счете закончились средства. Мы будем следить за ситуацией и оставим возможность обмена текстовыми сообщениями бесплатно до тех пор, пока обстановка не нормализуется», — комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28