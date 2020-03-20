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Железный стержень извлекли из головы ребенка в Ростове

20 марта 2020, 02:53
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону нейрохирурги извлекли из головы ребенка железный стержень от игрушки, сообщили в городской администрации.

Двухлетний ребенок играл у себя в комнате и упал затылком на игрушки. Из-за этого железная ось машинки вонзилась глубоко в голову пострадавшего.

В больнице выяснили, что деталь игрушки пробила ткани и кость черепа. Операцию провели нейрохирурги, анестезиолог, врач-реаниматолог.

«Врачи установили, что до большого венозного синуса стержню оставался всего миллиметр. Операция прошла успешно, сейчас пациент чувствует себя хорошо», — сказано в сообщении.

Местных жителей призвали держать подальше детей от острых предметов.

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