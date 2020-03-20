Железный стержень извлекли из головы ребенка в Ростове

Двухлетний ребенок играл у себя в комнате и упал затылком на игрушки. Из-за этого железная ось машинки вонзилась глубоко в голову пострадавшего.
В больнице выяснили, что деталь игрушки пробила ткани и кость черепа. Операцию провели нейрохирурги, анестезиолог, врач-реаниматолог.
«Врачи установили, что до большого венозного синуса стержню оставался всего миллиметр. Операция прошла успешно, сейчас пациент чувствует себя хорошо», — сказано в сообщении.
Местных жителей призвали держать подальше детей от острых предметов.