Жительница Ростова родила по пути в роддом

Posted 20 марта 2020, 13:54
Published 20 марта 2020, 13:54
Modified 17 сентября 2022, 16:54
Updated 17 сентября 2022, 16:54
Ростовчанка позвонила в скорую и заявила, что у нее начались схватки. Прибывшим медикам она рассказала, что ждет четвертого ребенка, но он должен был появиться на две недели позже.
«Родовая деятельность у ростовчанки началась в автомобиле. Из-за этого его остановили, и фельдшер Артем Мыц принял роды», — сказано в сообщении.
Отмечается, что родился мальчик весом 3,2 килограмма и ростом 52 сантиметра. После этого младенца с матерью доставили в роддом.
Оказалось, что 28-летний фельдшер не в первый раз принимает роды по пути в больницу. Это был четвертый раз, в одном из случаев он принял роды у женщины, которую сняли с поезда.
Ранее появилась информация, что в 2019 году в Ростовской области убыль населения превысила 18 тысяч человек.