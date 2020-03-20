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Posted 20 марта 2020, 13:54

Published 20 марта 2020, 13:54

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

Жительница Ростова родила по пути в роддом

20 марта 2020, 13:54
В Ростове-на-Дону беременную местную жительницу не успели довезти до роддома, и она родила в машине скорой, сообщили в городской администрации.

Ростовчанка позвонила в скорую и заявила, что у нее начались схватки. Прибывшим медикам она рассказала, что ждет четвертого ребенка, но он должен был появиться на две недели позже.

«Родовая деятельность у ростовчанки началась в автомобиле. Из-за этого его остановили, и фельдшер Артем Мыц принял роды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что родился мальчик весом 3,2 килограмма и ростом 52 сантиметра. После этого младенца с матерью доставили в роддом.

Оказалось, что 28-летний фельдшер не в первый раз принимает роды по пути в больницу. Это был четвертый раз, в одном из случаев он принял роды у женщины, которую сняли с поезда.

Ранее появилась информация, что в 2019 году в Ростовской области убыль населения превысила 18 тысяч человек.

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