Двое жителей Ростовской области пострадали в крупном ДТП под Воронежем

Инцидент произошел рано утром 21 марта, водитель двигавшегося в сторону Ростова Citroen C8 не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате аварии травмы получили восемь человек, в том числе 45-летний водитель из Брянской области. Двоих жителей Ростовской области 36 и 24 лет и двоих жителей Дагестана 23 и 24 лет доставили в Бобруйскую больницу. Еще четверых пострадавших из Брянской области, включая детей 12 и 7 лет, поместили в Павловскую районную больницу.
Ранее на трассе в Ростовской области столкнулись ВАЗ и бензовоз, водитель легковушки погиб на месте.