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Двое жителей Ростовской области пострадали в крупном ДТП под Воронежем

21 марта 2020, 12:46
Фото: 36.мвд.рф
В Бобровском районе на 635-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в крупном ДТП пострадали двое жителей Ростовской области, сообщило ГУ МВД по Воронежской области.

Инцидент произошел рано утром 21 марта, водитель двигавшегося в сторону Ростова Citroen C8 не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии травмы получили восемь человек, в том числе 45-летний водитель из Брянской области. Двоих жителей Ростовской области 36 и 24 лет и двоих жителей Дагестана 23 и 24 лет доставили в Бобруйскую больницу. Еще четверых пострадавших из Брянской области, включая детей 12 и 7 лет, поместили в Павловскую районную больницу.

Ранее на трассе в Ростовской области столкнулись ВАЗ и бензовоз, водитель легковушки погиб на месте.

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#Новости#Происшествия
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