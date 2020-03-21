Двое жителей Ростовской области пострадали в крупном ДТП под Воронежем

В результате аварии травмы получили восемь человек, в том числе 45-летний водитель из Брянской области. Двоих жителей Ростовской области 36 и 24 лет и двоих жителей Дагестана 23 и 24 лет доставили в Бобруйскую больницу. Еще четверых пострадавших из Брянской области, включая детей 12 и 7 лет, поместили в Павловскую районную больницу.