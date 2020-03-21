Оформить и получить денежный перевод Почтой России можно, не выходя из дома

Для оформления денежного перевода через сайт Почты России нужно перейти в соответствующий раздел со стартовой страницы, а затем выбрать услугу «Перевод с карты с получением наличных». В предложенной форме, после указания данных отправителя и получателя, можно поставить галочку возле пункта «Доставка на дом». В этом случае, после того, как перевод будет оплачен, почтальон лично доставит наличные деньги получателю уже на следующий рабочий день. Стоимость перевода средств с доставкой на дом составит 4,5 процента от суммы перевода.