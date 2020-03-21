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Около 1,2 тыс ветеранов Ростовской области улучшили жилищные условия за пять лет

21 марта 2020, 15:27
Фото: www.donland.ru
С 2015 года в Ростовской области 1 194 ветерана Великой Отечественной войны сменили свое жилье на более комфортное.

Новое жилье приобретают на федеральные средства в рамках исполнения соответствующего указа президента РФ от 7 мая 2008 года. Всего на указанные цели за пять лет направлено более 1,5 миллиарда рублей, из них 382 миллиона Ростовская область получила в 2019 году.

В общем количестве ветеранов и приравненных к ним граждан, получившим новое жилье, числятся 352 инвалида и участника ВОВ. По состоянию на 1 января 2020 года регион полностью выполнил обязательства перед ветеранами, стоящими на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В текущем году работу по признанию ветеранов нуждающимися в переселении продолжат, региональное правительство постоянно мониторит ситуацию по обеспечению жильем ветеранов на территории области.

«В Ростовской области ветераны не стоят в многолетней очереди, их жилищные вопросы решаются в разумные сроки. Муниципальные власти, в свою очередь, оказывают оперативное содействие гражданам в реализации выделяемых субсидий», — прокомментировал министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц.

Всем вставшим в текущем году на учет ветеранам окажут помощь в оформлении необходимых документов и подбору подходящего жилья. В настоящее время нуждающимися в улучшении жилищных условий в области признали четверых ветеранов. Право на улучшение жилья имеют ветераны и приравненные к ним лица — члены семей погибших либо умерших участников и инвалидов ВОВ, не имеющие в собственности жилья, владеющие жильем площадью менее нормы, либо непригодным для проживания.

Отмечается, что в области уделяют первостепенное внимание выполнению обязательств перед ветеранами Великой Отечественной войны.

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