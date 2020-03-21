Около 1,2 тыс ветеранов Ростовской области улучшили жилищные условия за пять лет

Всем вставшим в текущем году на учет ветеранам окажут помощь в оформлении необходимых документов и подбору подходящего жилья. В настоящее время нуждающимися в улучшении жилищных условий в области признали четверых ветеранов. Право на улучшение жилья имеют ветераны и приравненные к ним лица — члены семей погибших либо умерших участников и инвалидов ВОВ, не имеющие в собственности жилья, владеющие жильем площадью менее нормы, либо непригодным для проживания.