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Производство мяса в Ростовской области продолжает падать и в 2020 году

21 марта 2020, 20:43
Фото: pixabay.com
В январе-феврале 2020 года в хозяйствах всех категорий Ростовской области было произведено 38,1 тысячи тонн скота и птицы на убой, говорится в сообщении Ростовстата.

По сравнению с январем-февралем 2019 года производство мяса в регионе сократилось на 5%. Производство молока составило 96,9 тысячи тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Яиц было получено 276,9 миллиона штук. К показателю первых двух месяцев 2019 года прирост составил 100,2%.

При этом на начало марта 2020 года в Ростовской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 622,3 тысячи голов, увеличившись за год на 2,1%. Коров в области насчитывается 301,9 голов.

Численность свиней сократилась на 6,3% до 354,7 тысячи голов. Продолжает падать и поголовье коз и овец. По сравнению с данными за январь-февраль 2019 года этот показатель снизился на 8,2% и достиг 1,1 миллиона животных.

Напомним, что в 2019 году производство мяса в Ростовской области упало на 31%.

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