Производство мяса в Ростовской области продолжает падать и в 2020 году

По сравнению с январем-февралем 2019 года производство мяса в регионе сократилось на 5%. Производство молока составило 96,9 тысячи тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Яиц было получено 276,9 миллиона штук. К показателю первых двух месяцев 2019 года прирост составил 100,2%.
При этом на начало марта 2020 года в Ростовской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 622,3 тысячи голов, увеличившись за год на 2,1%. Коров в области насчитывается 301,9 голов.
Численность свиней сократилась на 6,3% до 354,7 тысячи голов. Продолжает падать и поголовье коз и овец. По сравнению с данными за январь-февраль 2019 года этот показатель снизился на 8,2% и достиг 1,1 миллиона животных.