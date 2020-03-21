Производство мяса в Ростовской области продолжает падать и в 2020 году

По сравнению с январем-февралем 2019 года производство мяса в регионе сократилось на 5%. Производство молока составило 96,9 тысячи тонн, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Яиц было получено 276,9 миллиона штук. К показателю первых двух месяцев 2019 года прирост составил 100,2%.