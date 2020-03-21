Сезон дорожных работ стартовал в Ростове

Так, в субботу начались работы на проспекте Театральном от улицы Максима Горького до Текучева. Возможны ограничения движения транспорта.
Кроме того, из-за ремонта дорог с 3 апреля по 20 июня перекроют движение по улице Пойменной до кольцевой развязки на съезде с Западного шоссе. На участке от улицы 1-я Луговая, 2 до улицы 1-я Луговая, 28 организуют одностороннее движение.
С 3 апреля по 20 июня ограничат движение по переулку Островского от улицы Красноармейской до Козлова. Кроме того, перекроют проезд по улицам Токарной и Калиниградской.
Отмечается, что дороги приведут в порядок в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».