Сезон дорожных работ стартовал в Ростове

Кроме того, из-за ремонта дорог с 3 апреля по 20 июня перекроют движение по улице Пойменной до кольцевой развязки на съезде с Западного шоссе. На участке от улицы 1-я Луговая, 2 до улицы 1-я Луговая, 28 организуют одностороннее движение.