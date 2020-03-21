“Центр-инвест” обучил финансовой грамотности свыше 256 тысяч человек

Директор Центра финансовой грамотности в Ростове-на-Дону Владислав Соленый подчеркивает, что в нынешних условиях нельзя легкомысленно относится к такой дисциплине, как финансовая грамотность. Осведомленный в этих вопросах человек может правильно распределять бюджет, выбирать финансовые организации, знает, как не попасться на удочку мошенников. Владислав Соленый отметил, что люди старшего возраста и дети менее грамотны в финансовом плане, поэтому им волонтеры Центра уделяют особое внимание.