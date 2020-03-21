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“Центр-инвест” обучил финансовой грамотности свыше 256 тысяч человек

21 марта 2020, 07:35
Фото: https://pixabay.com
Банк «Центр-инвест» совместно с лучшими вузами Юга России открыл Центры финансовой грамотности и подготовил для них две тысяч специалистов-волонтеров.

Работа над проектом идет в рамках программы банка по популяризации финансовой грамотности. За несколько лет работы основам удалось обучить уже более 256 тысяч человек.

Центры финансовой грамотности открыты в крупных городах на Юге страны: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и других. Каждый год в них обучают пять сотен новых волонтеров, которые потом на добровольной основе передают эти знания следующим ученикам.

Курс, который проходят волонтеры, называется «Банковское дело». В ходе обучения затрагиваются все аспекты банковской сферы, начиная от юридических вопросов, заканчивая кредитованием и денежными операциями. Лекции читают специалисты банка «Центр-инвест», ФНС и Центробанка.

Директор Центра финансовой грамотности в Ростове-на-Дону Владислав Соленый подчеркивает, что в нынешних условиях нельзя легкомысленно относится к такой дисциплине, как финансовая грамотность. Осведомленный в этих вопросах человек может правильно распределять бюджет, выбирать финансовые организации, знает, как не попасться на удочку мошенников. Владислав Соленый отметил, что люди старшего возраста и дети менее грамотны в финансовом плане, поэтому им волонтеры Центра уделяют особое внимание.

Пенсионеров учат различать добросовестных компаний от финансовых пирамид. А школьникам объясняют, как планировать бюджет, обеспечивать кибербезопасность, управлять кредитной нагрузкой и финансовым инструментарием.

На спецкурсах Центра работающие граждане узнают основы инвестирования, грамотного использования кредитных продуктов и об ответственном потреблении. А предприниматели могут пройти обучение у практиков по рекламному делу, управлению продажами и основам налогообложения.

Специально для граждан старшего возраста волонтеры Центра подготовили курс лекций по финансовой безопасности и обращению с банковскими картами. Кроме того, пенсионерам весьма подробно расскажут, как выбрать вклада и пользоваться инструментами удаленного обслуживания чтобы управлять финансами прямо из дома.

Все, кто хочет заняться самообразованием в области финансов, могут зарегистрироваться в «Предпринимательском всеобуче». Это онлайн-проект Центра, размещенный по адресу school.centrinvest.ru. На нем уже зарегистрировано почти 45 тысяч человек

#Новости#Общество
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