Жители Ростова пожаловались на продавцов «Магнита» с симптомами ОРВИ

Представители Управления торговли и бытового обслуживания Ростова выехали по месту расположения магазина и провели разъяснительную беседу с руководством. В частности, руководству магазина напомнили о введении на территории города режима повышенной готовности и необходимости проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.