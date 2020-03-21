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Жители Ростова пожаловались на продавцов «Магнита» с симптомами ОРВИ

21 марта 2020, 16:23
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на продавца с насморком в магазине «Магнит» на проспекте Стачки, 212, сообщила городская администрация.

Представители Управления торговли и бытового обслуживания Ростова выехали по месту расположения магазина и провели разъяснительную беседу с руководством. В частности, руководству магазина напомнили о введении на территории города режима повышенной готовности и необходимости проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Отмечается, что в момент проверки продавцов с признаками ОРВИ в магазине не было.

Информацию об обращении граждан направили в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и руководству ЗАО «Тандер».

Ранее стало известно, что среди жителей Ростова-на-Дону неизвестные распространяют недостоверную информацию о коронавирусе.

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