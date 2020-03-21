Жители Ростова пожаловались на продавцов «Магнита» с симптомами ОРВИ

Представители Управления торговли и бытового обслуживания Ростова выехали по месту расположения магазина и провели разъяснительную беседу с руководством. В частности, руководству магазина напомнили о введении на территории города режима повышенной готовности и необходимости проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий.
Отмечается, что в момент проверки продавцов с признаками ОРВИ в магазине не было.
Информацию об обращении граждан направили в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области и руководству ЗАО «Тандер».
Ранее стало известно, что среди жителей Ростова-на-Дону неизвестные распространяют недостоверную информацию о коронавирусе.