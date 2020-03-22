Ростовчане заступились за автохама на джипе

Рядом с автовокзалом девушка оставила внедорожник на территории, где установлен запрещающий знак. Она закрыла номер листом бумаги и ушла по своим делам.
Автор публикации разместил фото, на котором показал нарушительницу. Пользователи в комментариях обрушились на него с критикой, так как, по их словам, он лезет не в свое дело.
«Оператор является стукачом. Ну девушка, ну припарковалась, ну номер заклеила… Ну и что? Смысл это снимать?», — прозвучало в комментариях. Аналогичное мнение выразило большое количество подписчиков.
«Тачка крутая, а платить штраф она не хочет. Нам можно все. Какие проблемы, переходи на общественный транспорт. Никакого стукачества сейчас не было», — заступился за автора один из горожан.